اتفاق فرنسي أممي لدعم الحوار والتوصل لإجراء الانتخابات في ليبيا

اتفقت الأمم المتحدة مع فرنسا على دعم الحوار بين الأطراف الليبية، للتوصل إلى إجراء الانتخابات.

وقالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، خلال لقائها المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير في باريس، إنها أطلعت المسؤولين الفرنسيين على الوضع الحالي بليبيا بما في ذلك المشاورات التي عقدت بالقاهرة بين 13-18 أبريل للجنة المشتركة.

وأكدت وليامز عزمها عقد اجتماع متابعة آخر للجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في منتصف مايو في القاهرة.

وأفادت المستشارة الأممية أنها ناقشت مع المسؤولين الفرنسيين أهمية دعم المسار الانتخابي في ليبيا بغية إجراء انتخابات وطنية بناء على إطار دستوري متين في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أهمية ضمان أن يتم العمل أيضا على الحفاظ على استمرارية المسارين الأمني والاقتصادي.

وأوضحت وليامز، أنه جرى الاتفاق على الضرورة الحتمية للحفاظ على الهدوء على الأرض ودعم الحوار بين الأطراف المعنية المتباينة في وجهات النظر.