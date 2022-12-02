اتفاق كبير.. مناصب سيادية وحكومة موحدة.. «عقيلة صالح» يكشف التفاصيل

أفاد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بوجود اتفاق كبير مع رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري لإعادة تشكيل المناصب لسيادية وتشكيل سلطة موحدة في ليبيا خلال الأيام القادمة.

وأوضح عقيلة صالح سيلتقي خلال الأيام القادمة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وذلك بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي لحل الأزمة الليبية.

وذكر عقيلة صالح أنّه خلال الأيام القادمة سيتم دعوة لجان مجلسي النواب والدولة لاستمرار عملهم في القاهرة حول القاعدة الدستورية وما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين سيتم إنجازه وما اختلف عليه يُترك لاستفتاء الشعب.

وتابع عقيلة صالح أنّ التدخل الدولي لازال قائما في ليبيا، ولا مبرر له لأن مصالح كل الدول محفوظة ويجب أن تكون العلاقة مع الشعب الليبي وليس مع الأشخاص.