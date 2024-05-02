اتفاق لإحداث فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والدراسات البحرية في طرابلس

اتفقت وزارة التعليم التقني والفني في حكومة الوحدة الوطنية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والدراسات البحرية، على فتح فرع للأكاديمية في العاصمة طرابلس عبر اتفاق توأمة مع إحدى مؤسسات الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان لها على “فيسبوك” أن الاتفاق تم خلال لقاء مدير إدارة الدراسات العليا بالوزارة ونائب رئيس الأكاديمية علاء عبدالباري، ورئيس وحدة الاتفاقيات الدولية بالأكاديمية عمرو الحلو، بحضور رئيس قسم الدراسات العليا بالإدارة علي النايض.

واتفق الطرفان على إعداد مذكرة تفاهم بين الوزارة والأكاديمية تمنح الطلاب الليبيين تسهيلات مالية وإدارية، إضافة إلى إمكانية إقامة معرض للأكاديمية في طرابلس هذا الصيف.