اتفاق لافتتاح مكاتب لمتابعة تنفيذ طريق التنمية في بغداد وأنقرة

اتفقت العراق و تركيا، على افتتاح مكاتب لمتابعة أعمال تنفيذ طريق التنمية في كل من بغداد وأنقرة، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وذكر بيان لوزارة النقل العراقية أن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، ونظيره التركي عبد القادر أورال أوغلو ، اتفقا على افتتاح مكاتب لمتابعة أعمال تنفيذ طريق التنمية في كل من بغداد وأنقرة”، لافتاً الى أن “السعداوي أكد أن الشركات العالمية تترقب فرصاً استثمارية واعدة في مشروع طريق التنمية، وأن العراق جاد في إنجاز جميع متطلبات المشروع”.

وثمن وزير النقل التركي مبادرات السعداوي في قطاع النقل الجوي بين البلدين”، داعياً “العراق الى زيادة عدد الرحلات الجوية التركية إلى العراق”، مبينا أن “السعداوي طلب من الجانب التركي تسهيل إجراءات منح الفيزا للعراقيين وافتتاح مكاتب منحها في المطارات”.

وكان وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، بحث يوم الجمعة، مع نظيره التركي التفاصيل الفنيّة الخاصة بمشروع طريق التنميَّة.

وذكرت السفارة العراقية بأنقرة في بيان أن “وزير النقل التقى نظيره التركيّ، وناقش معه التفاصيل الفنيّة الخاصة بمشروع طريق التنميَّة”.

ويبدأ مشروع طريق التنمية من ميناء الفاو في مدينة البصرة جنوبي العراق، مروراً بمدن الديوانية والنجف وكربلاء وبغداد والموصل، ثم يدخل الأراضي التركية من قرية أوواكوي التابعة لولاية شرناق جنوب شرق تركيا، وصولاً إلى ميناء مرسين على البحر المتوسط، ومنه إلى أوروبا.