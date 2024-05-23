اتفاق لتحويل محطة سكة حديد جنزور إلى متحف

اتفق جهاز إدارة المدن التاريخية مع بلدية جنزور، وجهاز سكة الحديد على إمكانية إجراء أعمال الترميم والصيانة لمبنى محطة السكة الحديد في جنزور، المسجل كأثر محلي ودولي، واقتراح تحويله إلى متحف للسكة الحديدية التاريخية.

وخلال اجتماع في مقر الجهاز بحضور رئيس لجنة التراث الوطني وخبير التراث بوزارة الثقافة ومديرة التخطيط الحضري ببلدية جنزور، تم الاتفاق على عقد اجتماع الإثنين المقبل في بلدية جنزور للعمل على تحديد ما يمكن أن تقدمه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” لمشروع تأهيل مبنى زاوية عمورة المسجل محليا وإدراجه على لائحة التراث الإسلامي.

وسيجري الاطلاع على التقرير المعد من الفريق المشترك بين الجهاز والبلدية، الذي حدد بعض المواقع التاريخية وتحتاج تدخل سريع لتسجيلها بالسجل الوطني، ومناقشة إمكان ترميمها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة ومن بينهم مبنى مسجد السيقاطة.