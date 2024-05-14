اتفاق لحفر 16 بئرا لسد العجز المائي في الواحات والهلال النفطي

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقية تعاون مع الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه، لتحسين الخدمات الاساسية لسكان المناطق المجاورة لمناطق عملياتها.

وتم الاتفاق على حفر عدد (16) بئرا بمختلف البلديات موزعه بحسب موقعها الجغرافي.

وتوزعت الآبار المستهدفه بنسب متفاوته على كامل ربوع ليبيا، حيث بلغت المنطقة الشرقيه (4) والمنطقة الغربية (6) والمنطقة الوسطي (2) والمنطقة الجنوبية(4).

ومن خلال هذه الخطوات سيتم سد العجز المائي في المناطق المستهدفة، والاستجابه لإحتياجات المواطنين.

وذكرت المؤسسة على موقعها الرسمي في “فيسبوك” انه بموجب الاتفاقية سيتم حفر (12) بئرا لسد العجز المائي ببعض البلديات المستهدفة في المرحلة الأولى

من خطة عمل إدارة التنمية المستدامة في المؤسسة لعام 2024.

وتشمل المرحلة حفر (6 ) آبار في البلديات الواقعة في بمنطقة الواحات و(3) آبار في المنطقة الوسطى و( 4 ) آبار في بلديات المنطقة الجنوبية.

وتهدف الاتفاقية لسد العجز المائي في مناطق الهلال النفطي والواحات والمنطقة الوسطى و الجنوبية.