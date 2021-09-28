اتفاق ليبي أمريكي على مواصلة التعاون الإستراتيجي المشترك

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال ستيفين تاونسند، بحضور سفير ومبعوث الولايات المتحدة الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وبحث الدبيبة مع الجانب الأمريكي، تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب بالجنوب الليبي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وناقش الطرفان ملف إخراج المرتزقة وتواجد قوات أجنبية بالجنوب الليبي، والجهود المبذولة مع الدول الحدودية حيال هذا الشأن.

كما اتفق الطرفان على مواصلة التعاون الاستراتيجي المشترك بين دولة ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية فيما يخدم استقرار وأمن المنطقة.