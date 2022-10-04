اتفاق ليبي إيطالي للتعاون في مجال الدفاع الجوي

عُقِد في العاصمة طرابلس، لقاء ترحيب بين لواء مهندس عبد الباسط جريد، رئيس أركان قوات الدفاع الجوي الليبي، وفريق البعثة الإيطالية الجديد.

وبحسب ما أفاد مركز الإعلام والتوثيق بالدفاع الجوي الليبي، فإنه قد تم الاتفاق على ألية العمل المشترك بين الجانبين.

ويأتي الاجتماع بعد زيارة اللواء فرانشيسكو باولو فيليولو، رئيس العمليات المشتركة لهيئة أركان الدفاع الإيطالية إلى طرابلس ومصراتة في 20 سبتمبر الماضي في إطار تعزيز التعاون العسكري مع حكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب ما نقلت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء عن مصادر ليبية، تنبثق آلية التعاون الجديدة في مجال الطيران العسكري عن “إعادة تشكيل الوجود العسكري الإيطالي في مصراتة وتعزيزه في طرابلس، في انسجام تام وتوافق مع السلطات المحلية”.

وأكدت المصادر بأنه “من الواضح أن طرابلس تتطلع مرة أخرى إلى زيارات متبادلة على المستوى السياسي وتنتظر قرارات الحكومة الإيطالية الجديدة”.