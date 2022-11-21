اتفاق ليبي تركي على التدريب والتعاون الأمني المشترك

ترأس وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون العامة لواء محمود سعيد، اجتماعاً اليوم الاثنين، بمقر إدارة العلاقات والتعاون في طرابلس، بحضور أعضاء اللجنة الليبية بشأن التعاون الليبي التركي في المجالات الأمنية، والمستشار الأمني بالسفارة التركية لدى ليبيا.

وتناول الاجتماع عدة محاور وعلى رأسها محور التدريب والتعاون المشترك بين وزارتي الداخلية الليبية والتركية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية الليبية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد دورات تدريبية تخصصية لمنتسبي وزارة الداخلية وإقامة دورات تدريبية داخلية وإعداد مدربين لتوطين التدريب والمعرفة.