اتفاق ليبي تركي لإنشاء مصنع لاسطوانات غاز الطهي

وقعت الشركة الليبية للحديد والصلب، اتفاقا مع شركة سانكور التركية، لإنشاء مصنع لإنتاج أسطوانات غاز الطهي.

وقالت الشركة الليبية للحديد والصلب في بيان لها، أن رئيس مجلس الإدارة ” محمد الفقيه” وقع مع المدير العام لشركة سانكور التركية ” علي كورتولان” عقدا لإنشاء مصنع أسطوانات غاز الطهي في ليبيا.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع المستهدف (440) ألف أسطوانة سنويا بنظام عمل “وردية واحدة” وفق المواصفات الفنية المعتمدة من شركة البريقة لتسويق النفط، والتي ستتولى تسويق الإنتاج.

يشار إلى أن سنكور هي إحدى الشركات المنتجة التي نشطت في قطاع أسطوانات غاز البترول المسال لأكثر من 40 عاماً، وتقوم بتشغيل منشآتها في تركيا وليبيا.