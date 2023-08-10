اتفاق ليبي تونسي على إيواء المهاجرين العالقين على الحدود

أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية، بأنه “تم الاتفاق إثر اجتماع بين وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي، أمس الأربعاء، على أن تتكفل تونس وليبيا بإيواء مجموعة المهاجرين الموجودين على مستوى الحدود”.

وأوضح بوزغاية في تصريح لوكالة “فرانس برس” اليوم الخميس، أنه بموجب الاتفاق، تكفلت تونس بمجموعة تضم “76 رجلاً و42 امرأة و8 أطفال”، أمّا الجانب الليبي فنقل مجموعة تتألف من نحو 150 مهاجراً.

وتم إيواء المهاجرين من الجانب التونسي في مراكز بمحافظات تطاوين ومدنين جنوبي البلاد، و”قدمت لهم الرعاية الصحية والنفسية بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر التونسي”، وفقاً لبوزغاية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية خلو المنطقة الحدودية الليبية التونسية من المهاجرين غير النظاميين، عقب التوصل لاتفاق بشأن هذا الملف بين البلدين.

الوزارة ذكرت في بيان لها، أنّ الوزير المكلف عماد الطرابلسي اتفق مع نظيره التونسي كمال الفقي على إخلاء المنطقة الحدودية من أي مهاجر بالتنسيق بين البلدين.

وأضاف الوزارة أنّ دوريات الأجهزة المكلفة ما زالت تؤمن الشريط الحدودي من كلا البلدين بمتابعة وتنسيق مشترك، مشيرة إلى مباشرة تنفيذ الاتفاق.