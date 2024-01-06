اتفاق ليبي تونسي لتنظيم سوق العمل والحد من الهجرة غير النظامية

تسعى ليبيا وتونس للوصول إلى صيغة متفق عليها لتنظيم سوق العمل بين البلدين، بما يضمن فتح آفاق جديدة للعمال من الجانبين، وضبط الانتقال العشوائي و هجرة العمالة غير القانونية عبر جانبي الحدود.

وقالت وكالة الأنباء الليبية (وال) إن الأيام الماضية شهدت اجتماعات بين مسؤولين من حكومة الوحدة الوطنية، والسلطات التونسية بهذا الخصوص، حيث التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “على العابد الرضا”، برئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي “عبد القادر الجمالي”، على هامش تنظيم مؤتمر وزراء العمل “لدول الساحل والصحراء”.

واتفق الطرفان على البدء في إجراءات تنظيم اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين “تونس وليبيا”، لتفعيل بنود مذكرة التفاهم في مجال العمل والتأهيل المهني الموقعة بين البلدين، ووضع مخطط تنفيذي لتوقيع مذكرة التفاهم في مجال العمل والتأهيل المهني، يشمل الربط الإلكتروني وتنظيم سوق العمل بين البلدين، والحد من الهجرة غير النظامية وإعداد المكونين والمدربين، وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتأهيل المهني، فضلا عن التطرق إلى إمكانيات الاستفادة من الخبرات التونسية في مجال الإدارة العمومية.

ودعا رئيس الديوان التونسي، إلى مزيد دفع التعاون في مجالات التكوين المهني والمبادرة الخاصة وتمويل المشاريع الصغرى عبر برامج عمل مشتركة، مؤكدا على أهمية دفع العمل المشترك بين البلدين الشقيقين من خلال تعزيز مساهمة المؤسسات التونسية في مشاريع البنية التحتية بليبيا فضلا عن استقطاب اليد العاملة التونسية في مختلف المجالات.