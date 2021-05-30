اتفاق ليبي جزائري على ضرورة فتح المجال الجوي بين البلدين

بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، مع نظيره وزير الأشغال العمومية والنقل الجزائري كمال ناصري، تعزيز أواصر التعاون بين ليبيا والجزائر في قطاع النقل.

جاء ذلك اليوم الأحد، على هامش المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي، المنعقد في العاصمة الجزائر.

وأعرب وزير الأشغال العمومية والنقل، عن استعداد الجزائر للعمل سويا رفقة الإخوة الليبيين على إعطاء دفع جديد للتعاون والعلاقات البينية، والبحث في فرص الشراكة في مجال الأشغال العمومية والنقل ومختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، نوّه وزير المواصلات الليبي بدرجة التعاون بين البلدين وآفاق تطويرها، لاسيما في مجال النقل والاستفادة من الخبرات الجزائرية في إنجاز البنى التحتية وتسيير المنشآت، شاكرا الدور الجزائري لمرافقة ليبيا في كل الظروف والمحطات الهامة في تاريخ البلدين.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة فتح المجال الجوي بين البلدين وعودة الرحلات عبر الخطوط الجوية الليبية والجزائرية لتعزيز التعاون في كافة المجالات.

كما تم الاتفاق بين الوزيرين على فتح المنافذ البرية بين البلدين لتسهيل حركة التنقل بين البلدين، وكذلك تدشين خط بحري بين الموانئ المختلفة بين البلدين لنقل البضائع والركاب، على أن تستكمل المحادثات من خلال المصالح والهيئات الخاصة بالنقل الجوي والبري والبحري لتطبيق هذه الاتفاقات في أسرع وقت ممكن.