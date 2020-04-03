اتفاق ليبي قطري للتنسيق في مواجهة وباء كورونا

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مكالمة هاتفية، مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن المكالمة تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا وأزمة وباء كورونا.

وعبر السراج عن شكره لما قدمته دولة قطر من دعم للجهود الليبية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

واتفق الجانبان خلال المكالمة على التنسيق بين البلدين في مواجهة هذا الوباء والتعامل مع تداعياته.

وعلى صعيد آخر جّدد تميم دعم دولة قطر لحكومة الوفاق الوطني في تصديها للعدوان على العاصمة طرابلس والمدن الليبية الأخرى.

ودعا أمير قطر إلى الوقف الفوري لما تتعرض له المناطق السكنية في طرابلس من قصف متكرر، مبدئا حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في ليبيا.