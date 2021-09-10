اتفاق ليبي مالطي على زيادة حجم الاستثمارات

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مؤتمراً صحفياً، اليوم الجمعة، عقب انتهاء المباحثات الرسمية التي أجراها مع رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، بمقر الحكومة المالطية.

وأفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال المؤتمر الصحفي، باتفاق البلدين على جملة من الإجراءات أهمها:

زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين وإصدار عدد من الإجراءات التي تُساهم في تسهيل الإقامة والتأشيرات والإجراءات المصرفية المختلفة من قبل دولة مالطا

تم توقيع اتفاقية بين وزارتي المواصلات في البلدين بشأن فتح المجال الجوي بين البلدين بعد الانتهاء من إعداد البروتوكولات المطلوبة

عقد لقاء بين وزراء الداخلية والعدل والدفاع لمناقشة عدد من الملفات المهمة بخصوص الجالية الليبية ومعالجة بعض الملفات الخاصة بالتهريب والحد منها

الاتفاق على عقد اللجنة العليا الليبية المالطية المشتركة والعمل على تفعيلها

الاستفادة من مركز بناء القدرات الليبي الموجود بمالطا للقيام بالتدريب التخصصي في مجالات مختلفة بالتعاون مع المؤسسات المالطية

التعاون المشترك في مجال توفير اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد وفق المتاح في البلدين

زيادة التعاون والتواصل بين المؤسسات الليبية والمالطية لأهمية ذلك بالنسبة للبلدين