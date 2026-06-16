اتفاق ليبي مصري لتطوير «الأنظمة الدوائية» وتبادل الخبرات

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد الغوج اجتماعاً مع رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، وذلك على هامش فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إفريقيا الصحي Africa Health ExCon، لبحث آفاق التعاون المشترك بين ليبيا ومصر في المجالات الدوائية والرقابية والصحية.

وركز اللقاء على تبادل الخبرات الفنية بين الجانبين، مع الاستفادة من التجربة المصرية في مجالات الرقابة الدوائية، وتسجيل المستحضرات الطبية، والتفتيش واليقظة الدوائية، إضافة إلى الصيدلة السريرية والتصنيع الدوائي.

كما ناقش الطرفان برامج التدريب وبناء القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي والدوائي في ليبيا.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل المعرفة والخبرات الفنية، بما يدعم تطوير الأنظمة الرقابية ورفع مستوى الأداء في القطاع الصحي.

هذا وتسعى وزارة الصحة خلال الفترة الأخيرة إلى توسيع شراكاتها الإقليمية، خاصة مع الدول ذات التجارب المتقدمة في المجال الصحي والدوائي، بهدف تحديث المنظومة الصحية وتعزيز الرقابة على الأدوية ورفع جودة الخدمات الطبية داخل البلاد.