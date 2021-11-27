اتفاق ليبي مغربي على تسهيل إجراءات التأشيرة لمواطني البلدين

عقدت اللجنة القنصلية الليبية – المغربية المشتركة، دورتها الأول في العاصمة المغربية الرباط، خلال يومي 25 – 26 نوفمبر الجاري.

وبحسب ما أفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، فإن ذلك يأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، للمملكة المغربية، خلال شهر يونيو الماضي، ولقائها نظيرها المغربي ناصر بوريطة بخصوص دعم آليات تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، ودعوتها إلى ضرورة استئناف انعقاد اللجان المشتركة المتوقفة منذ العام 2009م.

وترأس الجانب الليبي في هذه الاجتماعات ، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية مراد حميمة، فيما ترأس الجانب المغربي، مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية المغربية السفير محمد البصري.

وتم خلال هذه الاجتماعات، مناقشة ودراسة العديد من المواضيع والمسائل القنصلية التي تهم البلدين في مختلف المجالات، وفي الختام تم التوقيع على محضر الاجتماع الأول للجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة، متضمنا الاتفاق على الآتي: