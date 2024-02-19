اتفاق مبدئي على موعد كأس إفريقيا 2025 في المغرب

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم -بصورة مبدئية- على الموعد المقترح لتنظيم النسخة المقبلة من كأس الأمم المقررة عام 2025 بضيافة المغرب، حسب ما ذكر مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الاثنين.

وكشف مصدر في لجنة المسابقات لدى “كاف” عن اتفاق مبدئي مع الاتحاد المغربي “لإقامة البطولة صيف 2025، وتحديدًا في الفترة من 20 يوليو/تموز إلى 16 أو 17 أغسطس/آب 2025”.

وأكد المصدر أن الموعد تم الاتفاق عليه برعاية الاتحاد الدولي (فيفا) بعد مشاورات بدأت منذ عدة أشهر وبلغت ذروتها خلال إقامة النسخة الأخيرة من البطولة التي اختتمت هذا الشهر في ساحل العاج .

يطرح تنظيم النسخة المقبلة مشكلات مختلفة. فإقامتها في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط لا تترك سوى القليل من الوقت لتنظيم مسابقات تأهيلية، بعد اعتماد التواريخ التي وافق عليها فيفا لتصفيات مونديال 2026، في حين أن تنظيمها في يونيو/حزيران ومطلع يوليو/تموز سيتعارض مع مونديال الأندية الموسّع الذي ينظّمه فيفا بالولايات المتحدة بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز بمشاركة 32 فريقاً بينها 4 أندية أفريقية.

في المقابل، كشف الاتحاد المغربي مطلع فبراير/شباط الجاري -على هامش إعلان تجديد الثقة في مدرب المنتخب وليد الركراكي- أن البطولة ستقام صيف 2025.

يذكر أن المغرب سيستضيف نهائيات مونديال 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وفاز المغرب بحق استضافة البطولة في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد انسحاب ملف الجزائر وآخر مشترك لنيجيريا وبنين.





