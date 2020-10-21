اتفاق مبدئي لإعادة فتح الحدود مع تونس واستئناف الرحلات الجوية

أفادت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، بوجود اتفاق مبدئي بين اللجنة الليبية التونسية المشتركة، على إعادة فتح الحدود بين البلدين مع استئناف الرحلات الجوية بين الدولتين الشقيقتين.

وعقد الوفد الليبي برئاسة وكيل الشؤون الفنية بوزارة الخارجية محمود التليسي وعضوية كل من مدير الإدارة العربية ومدير إدارة التعاون الدولي ومدير الشؤون القنصلية بالوزارة، في مقر وزارة الخارجية التونسية، اليوم الأربعاء، اجتماعا ثنائيا مع نظيره التونسي.

وناقش الاجتماع المسائل العاجلة والملحة على رأسها موضوع فتح المعابر وتسهيل مهمة انتقال المواطنين بين البلدين.

وتم الاتفاق مبدئيًا على صياغة بروتوكول صحي موحد بين البلدين بشكل عاجل يعقبه فتح المجال الجوي بين البلدين، على أن يتم في وقت لاحق فتح المعابر البرية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع البينية التي تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية مثل سرعة عقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية التونسية.

وإلى جانب لقائه بكاتب عام وزارة الخارجية التونسية، التقى وكيل الشؤون الفنية بالوزارة بوزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، وتم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة التعجيل بحل كافة القضايا التي تعد من أولويات العمل الملحة بين البلدين الشقيقين.