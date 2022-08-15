اتفاق مشترك لفتح أبواب جديدة لتسهيل حركة العبور في رأس إجدير

التقى اليوم الاثنين، بمعبر رأس إجدير، عميد سالم العكعاك مدير أمن المنفذ، رفقة حافظ بن ساسي عميد بلدية زوارة، مع سعيد بن زايد والي مدنين التونسية، بحضور عدد من مدراء مكونات المنفذ من الجانبين الليبي والتونسي ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالمنطقة الغربية.

ويأتي اللقاء لإعلان البدء لتنفيذ الاتفاق المشترك لفتح أبواب جديدة مقابلة للممرات الليبية لتسهيل حركة العبور للمسافرين بالمعبر.

وبحسب ما أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، فإن ذلك يأتي تجسيداً لما تم الاتفاق عليه بين الجانب الليبي والتونسي بمعبر رأس إجدير بناء على سلسلة من الاجتماعات بين المسؤولين على المستوى الوزاري في كل من ليبيا وتونس.

وتولى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية تنفيذ هذا المشروع على أن يبدأ التنفيذ عملياً اعتبارا من يوم الغد بعد أن تم اليوم الانتهاء من كافة الأعمال الفنية، حيث طالب الجانبين بضرورة السرعة في الإنجاز وتسهيل كل الإجراءات لتمكين الفريق الفني من العمل في أحسن الظروف.