اتفاق مصري أوروبي على دعم المرحلة الانتقالية الحالية في ليبيا

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على أهمية التنسيق الثنائي بين الجانبين لدعم المرحلة الانتقالية الحالية في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أمس الأربعاء، بين السيسي وميشيل، تبادلا خلاله تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، بحسب ما أفادت الرئاسة المصرية في بيان.

وأوضحت الرئاسة المصرية، أن الجانبان ركزا على أهمية استمرار التنسيق بين القاهرة وبروكسل في هذا الإطار، بهدف دعم المرحلة الانتقالية الحالية في ليبيا، وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في شهر ديسمبر المقبل، بما يساعد على استعادة أركان الدولة ومؤسساتها الوطنية، وخروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية خارج الأراضي الليبية.