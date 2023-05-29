اتفاق مصري تركي على تعيين سفراء بين البلدين

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، على ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مع أردوغان، هنأه فيه بإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لولاية جديدة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وأفاد المتحدث بأن “الرئيسين أكدا على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين”.

وفي فبراير الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إنه سيتم تدشين مسار تشاوري مع تركيا يهدف لاستعادة علاقات البلدين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التقى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش مونديال قطر أواخر نوفمبر 2022، مؤكدا أنّ اللقاء خطوة أولى تمّ اتخاذها من أجل إطلاق مسار جديد بين البلدين.

وسبق أن أجرت مصر وتركيا في مايو وسبتمبر 2021، أكثر من جولة لمحادثات استكشافية بينهما، لبحث استعادة علاقاتهما التي تشهد تباينات منذ 2013.