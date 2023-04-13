اتفاق مصري تركي على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا

اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، على ضرورة إتمام عملية الانتخابات في ليبيا في أسرع وقت ممكن والحفاظ على سيادة ووحدة أراضيها.

وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع أوغلو، اليوم الخميس، بالعاصمة التركية أنقرة، إن جلسة المباحثات التي عقدت اليوم تناولت التطورات في ليبيا والرغبة المشتركة لتوحيد المؤسسات الليبية.

من جهته أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده ستعمل مع الجانب المصري على توثيق التعاون بشأن ليبيا، مشيراً إلى رغبة بلاده في تطوير العلاقات المشتركة مع مصر.

وأضاف أوغلو أن المشاكل في ليبيا تؤثر على مصر، مشيراً إلى أن عودة العلاقات مع مصر ستكون ضد مصالح الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وتابع: “نريد تطوير العلاقات المشتركة مع مصر لا سيما الاقتصادية.. ونريد أن نملأ الصفحة الجديدة التي فتحناها مع مصر بمشاريع مشتركة وقصص نجاح”.