اتفاق مع بريطانيا للتعاون في مواجهة «الكوارث والأوبئة»

بحث مساعد مدير عام جهاز الطب العسكري بوزارة الدفاع سيف الباروني، في لقائه مع الملحق العسكري للمملكة المتحدة لدى ليبيا العقيد ماثيو كيتيرر، أمس الثلاثاء، “سبل التعاون الثنائي المشترك في مجالات الطب العسكري ومواجهة الكوارث والأزمات والأوبئة”.

وأبدى الملحق العسكري البريطاني، “استعداد الملحقية لتعزيز التعاون المشترك مع جهاز الطب العسكري في ليبيا، والعمل على عقد ورشة عمل مشتركة يتم خلالها تحديد الاحتياجات وأوجه التعاون بما يضمن الاستفادة من الخبرات البريطانية في كافة المجالات وخاصة التدريب”.

من جانبه، أكد الباروني، “على أهمية توطيد العلاقات وتعزيز التعاون مع الجانب البريطاني لاستثمار خبراته، وتوطين العلاج في الداخل لجرحى العمليات العسكرية في مختلف مناطق البلاد”.

هذا وحضر الاجتماع كل من مستشار الشؤون العسكرية العميد أحمد ماضي والعقيد فرج الشمام وعن مكتب الأمن الرائد الياس حلاسه.