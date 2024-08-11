اتفاق مع تونس في قطاع النفط والغاز

وقعت شركة تموين الحقول والموانئ النفطية، مع مجموعة “ورك مان” التونسية المتخصصة في صناعة معدات الأمن والسلامة اتفاقية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين، لا سيما في قطاع النفط والغاز.

وقالت السفارة الليبية لدى تونس في بيان، “إن الاتفاقية وقعت في مدينة سوسة التونسية بحضور الملحقين العمالي والتجاري المساعد بالسفارة؛ علمًا أن الشركة الليبية واحدة من شركات المؤسسة الوطنية للنفط”.

وبحسب السفارة، “تهدف الاتفاقية إلى توفير معدات السلامة المهنية وأطقم الضيافة للعاملين في شركة تموين الحقول وكامل قطاع النفط والغاز الليبي، وفقاً للمعايير والاشتراطات المعمول بها في ليبيا”.

وأضافت “أن توقيع الاتفاق يأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الروابط الاقتصادية وتطوير الشراكات التجارية بين ليبيا وتونس”.

شاركت السفارة الليبية في تونس، ممثلة في الملحق العمالي والملحق التجاري المساعد، يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2024، في… تم النشر بواسطة ‏السفارة الليبية لدى جمهورية تونس‏ في السبت، ١٠ أغسطس ٢٠٢٤