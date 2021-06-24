اتفاق مع «سيمنس» الألمانية لنقل وتركيب وحدات توليد كهرباء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن اتفاق مع شركة “سيمنس” الألمانية، لنقل وتركيب وحدات التوليد بمحطتي مصراتة وغرب طرابلس، الشهر القادم.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس إدارة الشركة وئام العبدلي والوفد المرافق له، إلى المصنع الذي تُصنع فيه وحدات توليد الطاقة بالمشروعين في ألمانيا، حيث اجتمع الوفد مع المدير التنفيذي ومجلس إدارة شركة “سيمنس” الألمانية.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن الاجتماع خلُص إلى الاتفاق على:

تم نقل الوحدات المستهدف تركيبها بالمشاريع الجاري تنفيذها (مصراتة، غرب طرابلس) إلى الميناء ليتم شحنها إلى ليبيا خلال شهر 7 القادم، والمباشرة في عملية التركيبات بعد تجهيز القواعد اللازمة لها في مواقع المشاريع

يُعطى تصنيع الوحدات الخاصة بالمشاريع المستهدف تنفيذها في ليبيا أولوية التصنيع بمصانع شركة سيمنس

إجراء الدراسة الفنية من قِبل شركة سيمنس للشبكة الليبية بالكامل، للتأكد من استيعابها للقدرات الإنتاجية من الطاقة الكهربائية المستهدف ضخها بالشبكة الكهربائية واقتراح المعالجات المطلوبة لذلك

إنشاء مركز تدريب في ليبيا بالشراكة ما بين الشركة العامة للكهرباء وشركة سيمنس لتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالتشغيل والصيانة في مجال إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية، وتكون البرامج التدريبية من إعداد وتحت إشراف شركة سيمنس