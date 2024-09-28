اتفاق مع غرفة التجارة الأمريكية و«المنفي» يلتقي الرئيس «بايدن»

شهدت مدينة نيويورك، تحت إشراف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، توقيع مذكرة إتفاق مع غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا “AMCHAM“، التي تمثل الشركات الأمريكية الرائدة.

وأعرب الرئيس محمد المنفي، “عن أهمية استكشاف الفرص للسوق الليبي كسوق واعد”، مؤكداً “أهمية تسهيل مشاركة الشركات الأمريكية الرائدة في ليبيا ومعالجة التحديات المحتملة”، منوهاً عن “انفتاحه لتعزيز آليات الدفع لدعم المعاملات التجارية بين البلدين”.

وتأتي هذه المذكرة كجزء من “التزام الطرفين بتطوير وتعزيز العلاقات الإقتصادية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية”.

هذا وحضر مراسم التوقيع، عدد من الشركات الرائدة في الولايات المتحدة، ويهدف هذا التعاون إلى “استكشاف سُبل دعم التنمية الإقتصادية المستدامة في ليبيا، وفقاً للأطر القانونية لكل من ليبيا والولايات المتحدة، بالإضافة لتعزيز مشاركة الشركات الأمريكية في السوق الليبي بما يعود بالنفع على البلدين”.

في السياق، وتلبيةً لدعوة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، “جو بايدن”، حضر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، محمد المنفي، حفل استقبال أقامه الرئيس الأمريكي على شرف قادة ورؤساء دول العالم على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتخلل الحفل تبادل وجهات النظر مع عدد من قادة الدول حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

هذا وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أجرى بمدينة نيويورك الأمريكية، مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس السيادة السوداني فريق أول “عبدالفتاح البرهان”، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث اللقاء، “عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما تم التباحث في القضايا ذات الإهتمام المشترك وخاصة تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة لإستمرار التنسيق والتشاور بينهما في المحافل الإقليمية والدولية”.