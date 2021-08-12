اتفاق مغربي إسرائيلي على رفع التمثيل الدبلوماسي

اتفقت المملكة المغربية والكيان الإسؤرائيلي، على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفارات في غضون شهرين.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في ختام زيارة للمغرب، أنه في غضون شهرين ستفتح سفارات كاملة في كل من الرباط وتل أبيب.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أنه اتفق على ذلك مع نظيره المغربي ‎ناصر بوريطة.

هذا وسلم لابيد بوريطة رسالة من الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ، موجهة للملك المغربي محمد السادس، دعاه فيها للقاء.

وجاء في الرسالة: “يسعدني أن ألتقي مع جلالتك في المستقبل القريب. كلّنا أمل أن نقوم بتوسيع التعاون خلال السنوات المقبلة بما فيه خير للشعبين”.

وافتتح لابيد ونائب وزير الخارجية المغربي محسن جزولي الممثلية الإسرائيلية في الرباط.

وفي 10 ديسمبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي توقفت في العام 2000، إلا أن حركة السياحة المغربية تجاه إسرائيل لم تتوقف، بحسب بيانات وزارة السياحة الإسرائيلية، خلال السنوات الماضية، إذ تعيش نسبة من اليهود المغاربة في إسرائيل.

واتفق المغرب وإسرائيل نهاية العام الماضي، على “مواصلة التعاون في عدة مجالات، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب، والاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة”.

يُشار إلى أن المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع الكيان الإسرائيلي، منذ 1979 و 1994 على الترتيب.‎