اتلاف لحوم مفرومة مخالفة للمواصفات في سبها

ضبط مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، كميات كبيرة من اللحوم المفرومة، مخالفة للمواصفات في مدينة سبها، حيث تم إتلاف الكميات المضبوطة و التخلص منها بالكامل .

وقال المركز إن عناصره في مدينة سبها نظموا حملة واسعة، استهدفت سحب واتلاف كامل كميات اللحم المفروم الجاهز داخل محال قصابي بيع اللحوم في سبها.

وأكد المركز في بيان له أن مدير مكتب الرقابة في سبها، محمد أرحومه، نفذ مع مجموعة من موظفي المكتب حملة تفتيشية واسعة استهدفت عدة قصابين، لغرض سحب كامل الكميات من المفروم الجاهز.

وأكد ارحومة أن المكتب وجه إنذارات في حملات سابقة لأصحاب المحال التي وجدت مخالفات فيها، وأن الجهاز صادر الكميات المخالفة للمواصفات، متعهدا باتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة ضد مخالفي المواصفات المتعلقة بالطعام والأدوية في المدينة.