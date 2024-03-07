اتمام توحيد واندماج الغرفة التجارية الليبية الإيطالية

أقيمت في مقر السفارة الإيطالية في ليبيا أمس الاربعاء، مراسم توحيد واندماج الغرفة التجارية الليبية الإيطالية، ليصبح الجانب الليبي للغرفة المشتركة، الصادر عن اتحاد عام غرف التجارة هو الجانب الشرعي والقانوني للغرفة.

ووفقاً لبيان صادر عن الغرفة التجارية، فإنه بموجب الاتفاق تصبح هذه الغرفة بمسمى واحد و شعار واحد وتعمل من أجل هدف مشترك، وهو رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلديْن.

واتفاق توحيد غرفة التجارة الإيطالية الليبية، هو مبادرة تهدف إلى خدمة مجتمعي الأعمال في البلديْن وتعزيز البعثات التجارية وتسهيل التجارة الثنائية.

وبحسب البيان ستكون الخطوة الأولى لهذه الغرفة الثنائية الموحدة، تنظيم منتدى أعمال في غضون أسابيع قليلة، إلى جانب معرض طرابلس الدولي في الفترة

بين 15 إلى 21 مايو المقبل .

حضر مراسم توحيد الغرفة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة، محمد الرعيض، و السفير الإيطالي لدى ليبيا جانلوكا البيروني.