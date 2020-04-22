اتهامات أمريكية للصين بإخفاء المعلومات حول تفشي كورونا والاستفادة من الجائحة

الحكومة الصينية لم تشارك المجتمع الدولي حتى الآن عينات فيروس كورونا . [رويترز]

شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، هجوما لاذعاً على الصين، متهما إياها بإخفاء المعلومات حول تفشي فيروس كورونا والاستفادة من الجائحة.

ونقلت وكالات أنباء عن بومبيو قوله، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في مقر الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة على قناعة تامة بأن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم في البلاد فشل في إبلاغ منظمة الصحة العالمية بتفشي نوع جديد من فيروس كورونا في الوقت المناسب.

كما اتهم بومبيو السلطات الصينية بعدم إخبار العالم بأن الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر “على مدار شهر كامل قبل وصوله إلى كل مقاطعة داخل الصين”.

ونوه وزير الخارجية الأمريكية بأن الحكومة الصينية لم تشارك المجتمع الدولي حتى الآن عينات فيروس كورونا المستجد التي تم جمعها من داخل أراضي الصين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تدعوها إلى ممارسة الشفافية في هذه الأزمة، وفق قوله.

وأضاف أن تحديد درجة الأمن في المختبرات الصينية سيكون أمرا أسهل في حال الحصول على إمكانية تفقدها من قبل خبراء دوليين.

واتهم بومبيو الجانب الصيني كذلك بـ”مواصلة الاستفادة” من جائحة فيروس كورونا في تصرفاته تجاه هونغ كونغ وتايوان وعبر إجراءاته في بحر الصين الجنوبي، على حد قوله.

وشدّد وزير الخارجية الأمريكي على أن الولايات المتحدة “تعارض بشدة التصرفات البلطجية من قِبل الصين” في هذه المنطقة، حسب وصفه.

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