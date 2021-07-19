اتهامات ضد الصين بممارسة نشاط «سيبراني» ضار

قال مسؤول أمريكي كبير، إن حكومة بلاده والاتحاد الأوروبي والناتو، يتهمون سلطات الصين بالتعاون مع متسللين مأجورين “بممارسة نشاط سيبراني خبيث وضار”.

وبحسب ما نقلت وكالة أنباء “نوفوستي”، فقد توعد المسؤول بأن بلاده وشركاءها سيتخذون الخطوات الضرورية ردا على السلوك الصيني غير المسؤول.

وأضاف: “تنسب حكومة الولايات المتحدة، مع الحلفاء والشركاء، بشكل رسمي إلى متسللين الكترونيين مرتبطين بوزارة الأمن الصينية على الأغلب، تنفيذ حملة سيبرانية ضارة باستخدام ثغرات يوم الصفر ضد Microsoft Exchange Server، التي تم اكتشافها قبل عدة أشهر في مارس”.

وذكر المسؤول، أن الولايات المتحدة منذ فترة طويلة تشعر بالقلق إزاء السلوك المزعزع للاستقرار وغير المسؤول للصين الشعبية في الفضاء السيبراني.

وشدد على أن هذا السلوك، يشكل تهديدا جديا للأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة وحلفائها”.

وتابع: “نموذج السلوك الصيني غير المسؤول في الفضاء السيبراني، لا يتوافق مع الهدف الذي تعلنه هذه الدولة والذي تعتبر نفسها فيه، دولة رائدة ومسؤولة في العالم”.