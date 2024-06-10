اتهامات للبعثة الأممية والاتحاد الأوروبي بمحاولة توطين المهاجرين

اتهم حزب صوت الشعب الليبي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والاتحاد الأوروبي بمحاولة توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

وطالب الحزب في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، البعثة الأممية والاتحاد الأوروبي بعدم التدخل في الشأن الليبي الداخلي وخاصة المحاولات المشتركة لتوطين المهاجرين، معتبرا هذا الأمر انتهاك صارخ لسيادة ليبيا ومصالحها الوطنية.

وأشار بيان الحزب إلى أن دور البعثة الأممية يقتصر على المساعدة في الوصول إلى الانتخابات وإعادة بناء المؤسسات، ولا يمتد ليشمل التدخل في قضية المهاجرين غير الشرعيين التي لا يمكن حلها إلا عبر ترحيلهم إلى أوطانهم الأصلية أو إلى دول الاتحاد الأوروبي أو دول ثالثة عبر المنظمة الدولية للهجرة أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ودعا حزب صوت الشعب جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل أبناء الشعب الليبي إلى الرفض التام وبشكل قاطع محاولات توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، والتصدي لهذه المحاولات والإملاءات الأجنبية التي تسعى لتنفيذ هذا المخطط الخبيث، وأكد على أن وحدة واستقلال ليبيا فوق كل اعتبار، وأنه لن يسمح لأي جهة كانت بفرض أي حلول لا تتوافق مع المصالح الوطنية.