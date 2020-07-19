اتهام رامز جلال بسرقة فكرة برنامج «مجنون رسمي»

قررت محكمة جنح العجوزة إحالة دعوى اتهام الفنان رامز جلال، والشركة المنتجة بسرقة فكرة برنامج “رامز مجنون رسمي” من الكاتبة الشابة هيام كمال لرئاسة المحكمة لاتخاذ شئونها لإحالة القضية للمحكمة للاقتصادية لعدم الاختصاص النوعي.

قرار المحكمة جاء بحضور محاميان عن رامز جلال، وحضر صلاح بخيت، المحامي بالنقض، عن الكاتبة الشابة هيام كمال صاحبة فكرة برنامج “رامز مجنون رسمي”، وجاء بالدعوى قيام رامز ومالك القناة بالاعتداء على الحق الأدبي والمالي الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكًا في تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.بحسب مجلة سيدتي.

وأضافت الدعوى أن الكاتبة تمتلك فكرة البرنامج وتواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج للتعاون معها وأخذوا فكرتها المسجلة والمحمية وفقا لقانون الملكية الفكرية وقاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الكاتبة واعتقدوا أن الفتاة صاحبة الفكرة صيد سهل وأنها لم تقم بتسجيل فكرتها المكتوبة واستغلوا سعيها لكسب فرصة المشاركة في العمل الفني وأوهموها بأنهم في طور اختيار فكرة العمل من بين أفكار عديدة مكتوبة ومقدمة من المتسابقين على نيل تلك الفرصة ليقوموا بالاعتداء على حقها في المصنف المذكور.

وقال المحامي صلاح بخيت، مقدم الدعوى القضائية ضد الفنان رامز جلال، إن فريق إعداد برنامج رامز الرمضاني حصلوا على فكرة موكلته هيام كمال ووعدوها أنها ستكون ضمن أعضاء البرنامج، مشيرًا إلى إذاعة البرنامج دون منحها حقوقها أو ذكر اسمها ضمن فريق العمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية الحدث اليوم، مساء السبت، أن الفتاة وثقت فكرتها قبل الاجتماع مع فريق الإعداد ورامز جلال ومدير إعداد البرنامج، متابعًا: قالولها ملكيش حاجة عندنا إحنا منعرفكيش أصلًا.

وأوضح أنه رفع دعوى ضد رامز جلال والشركة المنتجة للبرنامج، باعتبار أنها جريمة حقوق ملكية فكرية، قائلا: موكلتي لم تحصل على حقها، والمادة (181) من قانون حماية الملكية الفكرية تجرم هذه الجريمة.

يذكر أن الدعوى بعكس كل القضايا السابقة الخاصة بوقف عرض البرنامج، تخضع لولاية القضاء المصري، ويحق له الفصل فيها، خاصة وأن طرفي الدعوى من حاملي الجنسية المصرية، كما أن الفكرة الأصلية تبين تسجيلها وتوثيق ملكيتها للمؤلفة هيام كمال وطبيب صيدلي شاركها كتابة الحلقات، وقاما بعرضها على فريق إعداد برنامج رامز جلال.