اثر انتقاده أعمال الإزالة في بنغازي.. كتيبة «طارق بن زياد» تعتقل الناشط «ماهر الغرياني»

أفادت منظمة رصد الجرائم في ليبيا باعتقال كتيبة طارق بن زياد التابعة لقوات حفتر للناشط ماهر الغرياني الاسبوع الماضي، واقتياده لجهة مجهولة.

وأوضحت المنظمة أنّ الغرياني أعيد اعتقاله من قبل كتيبة طارق بن زياد بعد يوم من الإفراج من قبل جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، مشيرة إلى انقطاع الاتصال به مع أسرته.

وقالت المنظمة إنّ الغرياني قبيل اعتقاله وجه انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للجنة إعادة الإعمار على خلفية حملة إزالة المباني والمنازل والإخلاء القسري من وسط بنغازي.

وأدانت المنظمة استمرار استهداف نشطاء المجتمع المدني والاعتقالات دون مسوّغ قانوني، محملة جهاز الأمن الداخلي وكتيبة طارق بن زياد مسؤولية سلامة الغرياني وأنّه يجب إخلاء سبيله دون قيد أو شرط.