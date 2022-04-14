اجتماعات القاهرة.. نقاط خلاف عالقة وانسحابات لنواب في ثاني يوم من الجلسات

انطلقت جلسات اليوم الثاني لاجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، بين لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة في القاهرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ الاتفاق على أن يكون النقاش فقط حول وضع آلية لمعرفة المواد الخلافية بالدستور، وطرق علاجها، ومن سيقوم بذلك.

وكشفت وسائل إعلام محلية عن انسحاب عضوي مجلس النواب رمضان شنبش ونصر الدين مهنا من جلسة اليوم، اعتراضا على النقاش المتداول في الحوار بين لجنتي مجلس النواب والأعلى للدولة في القاهرة.

وذكرت مصادر لـ«عين ليبيا» أنّ اللجنة الممثلة لمجلس النواب لا تزال تتمسك بالتعديل الدستوري الثاني عشر فقط، بينما اللجنة الممثلة للمجلس الأعلى للدولة تتسمك بمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز الداعية لإيجاد قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.