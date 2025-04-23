اجتماعات المركزي في واشنطن.. قرارات حاسمة لمستقبل الاقتصاد

‏‎شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP).

وناقش الاجتماع “القضايا الاستراتيجية الرئيسية والنمو الاقتصادي في المنطقة، بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية، في ظل حالة عدم اليقين للاقتصاد العالمي وضرورة اتباع سياسات نقدية تحتوي الصدمات الاقتصادية المتكررة، ومتطلبات السياسة المالية لمكافحة التضخم”.

‏‎هذا “وعقد الاجتماع برئاسة كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بحضور رفيع المُستوى، وحضر الاجتماع عدد من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان”.

وكان الاجتماع عقد “على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 21 ولغاية 26 أبريل الجاري”، وحضر إلى جانب المحافظ بالوفد الليبي خالد المبروك وزير مالية حكومة الوحدة الوطنية”.

كما اجتمع المحافظ ناجي محمد عيسى والفريق المرافق له، مع اندريو توري الرئيس الإقليمي لوسط أوروبا و الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة فيزا، وبحضور كايتلن مكدونيل المدير العام ورئيس العلاقات الحكومية الامريكية.

ويأتي هذا اللقاء “استكمالاً لسلسلة لقاءات يعقدها السيد المحافظ لغرض تعزيز الشمول المالي في ليبيا، عبر تشجيع التوسع في خدمات الدفع الالكتروني، ومساعي المصرف المركزي في ضبط المعاملات المالية واحكامها بما يتوافق مع معايير غسل الأموال وتمويل الارهاب”.

وفي السياق ذاته، التقى المحافظ جورج أوور نائب رئيس شركة ماستر.