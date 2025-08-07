اجتماعات بين المفوضية وقنوات فضائية لضمان شفافية تغطية يوم الاقتراع

تواصل إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات اجتماعاتها التنسيقية مع القنوات الفضائية، ضمن التحضيرات الجارية لمرحلة الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، والمقررة في 16 أغسطس الجاري.

واستضاف مقر المفوضية، خلال اليومين الماضيين، لقاءات مع ممثلي قناتي ليبيا الأحرار وليبيا الرسمية، تبعها اجتماع ثانٍ مع قناة ليبيا الوطنية بمقرها، وذلك لبحث آليات التغطية الإعلامية ليوم الاقتراع في 51 بلدية.

الاجتماعات تناولت خطة التغطية الإعلامية، وسبل تعزيز العمل المشترك لنقل مجريات العملية الانتخابية بمهنية وشفافية، بما يدعم جهود المفوضية ويرسخ ثقة الرأي العام في سير الانتخابات.

وأكد مدير إدارة التوعية والتواصل، خالد الموسى، خلال اللقاءات، على أهمية الشراكة مع وسائل الإعلام، مشدداً على دورها الحيوي في إنجاح العملية الانتخابية من خلال إيصال المعلومات الصحيحة، والتصدي للشائعات، وتحفيز الناخبين على المشاركة.

ممثلو القنوات الفضائية أعربوا عن ترحيبهم بالتعاون، مؤكدين جاهزيتهم لتقديم تغطية ميدانية من مراكز الاقتراع، وإنتاج برامج وتقارير خاصة تسلط الضوء على أهمية المشاركة المجتمعية.

كما ناقشت الاجتماعات آليات التنسيق مع فرق المفوضية في البلديات، والدعم الفني واللوجستي المطلوب للفرق الإعلامية، إلى جانب تخصيص مساحات للبث المباشر تبرز الجوانب التنظيمية والرقابية المرتبطة بالعملية الانتخابية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار سعي المفوضية لتأمين تغطية إعلامية شاملة تعكس التزامها بالشفافية وتعزيز الثقة في العملية الديمقراطية.