اجتماعات مكثفة للجنة العليا استعدادا لامتحانات الثانوية

تعقد اللجنة العليا للإشراف على امتحانات الشهادات العامة، اجتماعات مكثفة لمتابعة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، والاستعداد لإجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، التي من المزمع انطلاقها يوم 23 يونيو القادم.

وناقش الاجتماع الذي عُقد أمس الأربعاء، بمقر المركز الوطني للامتحانات، آلية تحديد مقار لجان الامتحانات بالتنسيق مع مكاتب الامتحانات، لتوفير المناخ المناسب للطلبة.

يشار إلى أن اللجنة العليا للإشراف على امتحانات الشهادات العامة، تشكلت بقرار وزير التربية والتعليم رقم 697 لسنة 2024.