اجتماعات مكثّفة لدعم البلديات وتحسين «الخدمات» بالمدن

عقد وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، سلسلة اجتماعات في طرابلس مع مسؤولي بلديات صرمان وزلطن والزهراء، ركزت على تعزيز الإيرادات المحلية، ومتابعة المشاريع التنموية، ورفع كفاءة الخدمات البلدية.

وخلال اجتماع خُصص لبلدية صرمان، ناقش وزير الحكم المحلي عبد الشفيع الجويفي مع عميد وأعضاء المجلس البلدي آليات تنمية الإيرادات المحلية، من خلال تطوير تقنيات التحصيل وتفعيل الأطر القانونية للرسوم والضرائب ذات الطابع المحلي، بما يسهم في توفير موارد مالية تدعم معالجة المختنقات الخدمية وتمويل مشاريع التنمية داخل البلدية.

وأكد وزير الحكم المحلي عبد الشفيع الجويفي في ختام اللقاء أن بناء إدارة محلية فعالة يرتكز على قدرة البلديات على استثمار مواردها وتحقيق الاستدامة المالية، مع التزام الوزارة بدعم بلدية صرمان في تنفيذ خططها لتحسين الخدمات.

وفي اجتماع آخر، تابع وزير الحكم المحلي عبد الشفيع الجويفي مع عميد بلدية زلطن سير تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، حيث استعرض نسب الإنجاز ضمن مخصصات التنمية للعام الحالي، إلى جانب الوقوف على أبرز الاحتياجات الأساسية والتحديات التي تواجه المرافق الخدمية.

ووجّه الوزير بضرورة تسريع وتيرة العمل لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما استعرضت عميد البلدية متطلبات البنية التحتية، مشيدة بمتابعة الوزارة المستمرة وجهودها في تذليل الصعوبات لضمان استمرار تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية المكانية.

كما ناقش وزير الحكم المحلي عبد الشفيع الجويفي خلال اجتماع منفصل مع عميد بلدية الزهراء سبل تعزيز الخدمات ورفع كفاءة الأداء البلدي، حيث جرى استعراض المشاريع القائمة وآليات تطوير العمل الإداري، إلى جانب بحث استراتيجيات دعم قدرات الكوادر المحلية في مختلف القطاعات.

وشدد الوزير على التزام الوزارة بدعم المجالس البلدية وتذليل التحديات التي تواجهها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما أكد عميد بلدية الزهراء المضي في تنفيذ الخطط التنموية والعمل على تجاوز الصعوبات لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود وزارة الحكم المحلي لتعزيز منظومة الإدارة المحلية، عبر دعم الاستدامة المالية، وتسريع تنفيذ المشاريع، وتحسين كفاءة الأداء داخل البلديات، بما ينعكس على جودة الحياة والخدمات في المدن الليبية.