المفوضية تستكمل استعداداتها لـ«انتخابات النقابات»

تواصل مكاتب الإدارة الانتخابية، البالغ عددها 25 مكتباً، استكمال استعداداتها لتنظيم انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة للمعلمين، وذلك ضمن إطار الخطة المعتمدة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وعقدت المكاتب اجتماعات تنسيقية موسعة بحضور رؤساء المكاتب والمنسقين، بهدف متابعة سير التحضيرات ومراجعة مختلف الجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة بالعملية الانتخابية، إضافة إلى استكمال الترتيبات اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق وفق اللوائح المعتمدة.

وشهدت الاجتماعات مناقشة الخطط التنفيذية الخاصة بكل مكتب على حدة، إلى جانب توزيع المهام والاختصاصات بين فرق العمل، والتأكيد على جاهزية المكاتب لتنفيذ العملية الانتخابية وفق الإجراءات المنظمة والمعايير المحددة.

كما تناولت الاجتماعات آليات التنسيق بين مكاتب الإدارة الانتخابية والإدارة المختصة، إلى جانب متابعة الجوانب اللوجستية والفنية، بما يضمن توفير بيئة انتخابية منظمة تدعم سير العملية بكفاءة وفاعلية، وتعزز مبادئ الشفافية والنزاهة في جميع مراحل الاقتراع.

وتأتي هذه الاستعدادات تنفيذاً للائحة إجراءات الاقتراع الصادرة بموجب قرار مجلس المفوضية رقم 84، ووفق الضوابط والتعليمات المعتمدة من إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

وتواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبر مكاتبها، تنفيذ خطتها الخاصة بانتخابات النقابات الفرعية للنقابة العامة للمعلمين، تمهيداً للإعلان عن مواعيد وأماكن الاقتراع بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية والتنظيمية، بما يضمن سير العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والحياد.

كما تأتي هذه الخطوات ضمن جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية داخل النقابات المهنية، بما يعزز دورها في ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتطوير العمل النقابي وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة.