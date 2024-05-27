اجتماع أمني تحضيرا لمؤتمر مكافحة الهجرة غير الشرعية

عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر مكافحة الهجرة غير النظامية وأمن الحدود، المزمع عقده بمدينة طرابلس، اجتماعا لمناقشة التحضيرات للمؤتمر.
وحسب بيان وزارة الداخلية، تم إعداد الأجندة السياسية والأمنية، و مناقشة الإجراءات التمهيدية للمؤتمر، واقتراح اللجان الفرعية المنبثقة عن هذه اللجنة وتحديد مهامها و اختصاصاتها.
واتفق المجتمعون على تحديد مكان المؤتمر ومقرات إقامة الضيوف، والترتيبات الأمنية لإنجاح المؤتمر.
عقد اللقاء برئاسة مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الوزارة، لواء نور الدين أبوبكر أبوجريدة وحضور مدير مكتب وزير الداخلية ، مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص، مدير أمن طرابلس، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، و مندوب عن إدارة الشؤون الخارجية بديوان مجلس الوزراء.
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