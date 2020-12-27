اجتماع أمني رفيع المستوى مع الوفد المصري الذي يزور طرابلس

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع الوفد المصري الذي يزور العاصمة طرابلس، التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.

كما تم خلال الاجتماع الذي عُقِد اليوم الأحد، بحضور رئيس جهاز المخابرات الليبية عماد الطرابلسي، مناقشة سُبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة مخرجات لجنة 5+5 من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية.

يُشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي من ضمن السياسات الأمنية لوزارة الداخلية التي تهدف إلى توطيد علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وأهمية العمل المشترك بين القاهرة وطرابلس، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بداخلية الوفاق.

ووصل صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة طرابلس، وفد رسمي مصري، في زيارة هي الأولى منذ سنوات.

ويترأس الوفد نائب رئيس جهاز المخابرات المصري مسؤول الملف الليبي أيمن بديع، ووكيلي وزارتي الدفاع والخارجية، إلى جانب دبلوماسيين آخرين.

وأفادت مصادر بحكومة الوفاق، بأن زيارة الوفد المصري لطرابلس هي بداية عودة العلاقات الطبيعية بين مصر وليبيا وإعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتعاون الأمني بين القاهرة و طرابلس.