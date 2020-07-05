اجتماع أمني طارئ لمناقشة جهود مجابهة كورونا

عقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عضو اللجنة العليا لمجابهة وباء كورونا عميد خالد مازن، اجتماعاً أمنياً طارئاً، اليوم الأحد، مع مديري مديريات الأمن وأعضاء الغرفة الرئيسية لمجابهة كورونا المستجد بوزارة الداخلية.

وناقش الاجتماع مساهمة مديريات الأمن في مجابهة جائحة كورونا ومشاركتها في متابعة خطوات تنفيذ خطة وزارة الداخلية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما استعرض وكيل وزارة الداخلية الخطوات الهامة التي انتهجتها الوزارة منذ إنتشار هذا الوباء في العالم وعلى وجه الخصوص في ليبيا.

وأكد الوكيل أن التدابير الأمنية يجب أن تحد من انتشار فيروس كورونا، ولهذا فإن مديريات الأمن يجب أن تقف وقفة جادة وذلك باتباع الإجراءات والتدابير الوقائية بشأن هذا الملف، وضرورة إلتزام هذه المديريات ومضاعفة جهودها لتطبيق حضر التجوال داخل المدن وفرض هيبة الدولة.

واستمع وكيل وزارة الداخلية إلى مديري مديريات الأمن من حيث العراقيل والصعوبات التي تواجه عملهم وخاصة فيما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا المستجد.

هذا وتم خلال الاجتماع توزيع استمارات استبيان خاصة بمتابعة تنفيذ خطة وزارة الداخلية رقم”1″ لمجابهة الفيروس على مديري الأمن وأعضاء الغرفة الرئيسية التابعة للوزارة لكي يتم التعاون الأمني بين جميع مكونات الوزارة.

وفي ختام الاجتماع أكد وكيل وزارة الداخلية على خطورة هذا الوباء وغياب الوعي لدى العديد من الناس وعدم التقيد بالإجراءات الموضوعة بخصوص الوقاية من هذه الجائحة، وفق قوله.

