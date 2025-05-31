اجتماع أمني في الجفارة لبحث الاستعدادات المرورية في «عيد الأضحى»

عُقِد صباح اليوم السبت، اجتماع أمني برئاسة مدير أمن الجفارة، اللواء عبد الناصر الطيف، بحضور رئيس مكتب شؤون المرور والتراخيص وأعضاء المكتب، وذلك لبحث تنفيذ الخطة الأمنية خلال الأسبوع الجاري، تزامناً مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

وناقش الاجتماع آليات تعزيز التواجد المروري على الطرقات، حيث تم التأكيد على تكليف جميع عناصر المرور بالتواجد المكثف في الطرق الرئيسية والفرعية، بهدف تنظيم حركة السير، وتسهيل تنقل المواطنين، وضمان انسيابية الحركة المرورية خلال هذه الفترة التي تشهد عادةً كثافة مرورية ملحوظة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مديرية أمن الجفارة لضمان الأمن والسلامة العامة خلال المناسبات الدينية والوطنية.