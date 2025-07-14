اجتماع أمني في الجفارة لبحث تأمين محطات الوقود ومنع الاختناقات

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 14 يوليو 2025 - 19:24 | آخر تحديث: 14 يوليو 2025 - 19:25 نُشر: الإثنين، 14 يوليو 2025 - 19:24
ليبيا
وزارة الداخلية
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفات تمس النظام العام

بناءً على تعليمات مدير أمن الجفارة، اللواء عبد الناصر الطيف، عُقد اليوم الإثنين، اجتماع برئاسة مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، بحضور أصحاب محطات الوقود الواقعة ضمن نطاق المديرية والعناصر الأمنية المكلّفة بتأمينها.

وتناول الاجتماع تعليمات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بشأن تأمين المحطات، ومتابعة عمليات التوزيع والتزويد لضمان انسيابية الخدمة ومنع الاختناقات أو التجاوزات.

وأكد الحضور أهمية التنسيق مع لجنة أزمة الوقود والغاز، وتعزيز الرقابة الأمنية داخل المحطات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفات تمس النظام العام أو تعرقل حصول المواطنين على الوقود.

آخر تحديث: 14 يوليو 2025 - 19:25
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