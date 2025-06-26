اجتماع أمني في طرابلس لتقييم الأداء المروري وتعزيز الانضباط بشوارع العاصمة

عقد مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة ظهر اليوم اجتماعًا أمنيًا موسعًا مع رؤساء أقسام المرور، بحضور كل من اللواء رمضان برباش مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية، واللواء محمد زرتي مساعد مدير الأمن للشؤون العامة، واللواء عبد العال وادي رئيس مكتب شؤون المرور، وذلك في إطار متابعة الأداء الميداني والواقع المروري داخل العاصمة.

وتناول الاجتماع تقييم أداء عناصر المرور خلال الفترة الماضية، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه الدوريات في الميدان، إلى جانب مناقشة تقارير الحوادث والوقائع المرورية المسجلة داخل المدينة.

وشدّد اللواء وهيبة على أهمية رفع مستوى الانضباط المهني في معالجة الحوادث، مؤكداً على أن الالتزام بإجراءات التحقيق الدقيقة والسريعة يُعدّ حجر الأساس لترسيخ العدالة، وضمان حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.

الاجتماع يأتي في سياق جهود مستمرة لتحسين الحركة المرورية في طرابلس، وتعزيز قدرة الأجهزة المختصة على التعامل مع المخالفات اليومية ومختلف الطوارئ التي تشهدها شوارع العاصمة.