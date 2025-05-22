اجتماع أمني في طرابلس لمناقشة الجاهزية لعيد الأضحى وتعزيز التنسيق المؤسسي

عقد مساعد مدير أمن طرابلس للشؤون العامة، اللواء محمد زرتي، ظهر اليوم، اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء الوحدات الإدارية بمراكز الشرطة وأقسام المرور، بحضور رئيس قسم الشؤون الإدارية، ورئيس قسم الموارد البشرية بمديرية الأمن، إلى جانب رئيس الشؤون الإدارية بمكتب شؤون المرور.

واستهل اللواء زرتي الاجتماع بالترحيب بالحضور، مشددًا على أهمية الالتزام بقواعد الانضباط والربط، والعمل بروح المسؤولية المؤسسية في تنفيذ المهام الأمنية والخدمية، بما يعكس صورة إيجابية للأجهزة الأمنية في العاصمة.

وأكد على ضرورة وضع خطط عمل محكمة استعدادًا لفترة عيد الأضحى المبارك، لضمان جاهزية كافة المراكز الأمنية وأقسام المرور خلال هذه الفترة الحيوية، من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية والتنظيمية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي مديرية أمن طرابلس للرفع من كفاءة التنسيق الداخلي، وضمان استعداد الوحدات الأمنية خلال المناسبات العامة بما يحقق الأمن والاستقرار، ويعزز ثقة المواطنين في أداء المؤسسة الأمنية.

في سياق متصل، تواصل الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن طرابلس، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية، تنفيذ مهامها المكثفة في وسط العاصمة، وذلك ضمن الخطة الأمنية المشتركة لتأمين المدينة.

وتندرج هذه التحركات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، وفرض سيادة القانون، بما يرسّخ الشعور بالأمان لدى السكان ويعزز ثقتهم في أداء الأجهزة الأمنية.

اجتماع أمني موسّع في مديرية أمن جنزور لبحث تعزيز الخطة الأمنية وحفظ الاستقرار

عُقد صباح اليوم الخميس 22 مايو 2025، اجتماع أمني موسّع بديوان مديرية أمن جنزور، برئاسة مدير الأمن، وبحضور مساعديه للشؤون الأمنية والعامة، إضافة إلى رؤساء الأقسام ومراكز الشرطة التابعة للمديرية.

وتناول الاجتماع مناقشة الخطة الأمنية المشتركة لتأمين منطقة جنزور، واستعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في نطاق المديرية، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن وحفظ الاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق المستمر ورفع الجاهزية الأمنية لضمان سلامة المواطنين والتصدي لأي مهددات قد تمس الأمن العام.

مديرية أمن تاجوراء تعقد اجتماعًا أمنيًا لبحث سبل تعزيز الاستقرار ورفع كفاءة العناصر الأمنية

عُقد صباح اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، اجتماع أمني بديوان مديرية أمن تاجوراء، ترأسه مدير الأمن، وبحضور مساعده للشؤون الأمنية، إلى جانب رؤساء المكاتب والأقسام، ورؤساء مراكز الشرطة والوحدات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الأمنية الهامة، وفي مقدمتها تعزيز إجراءات تأمين المنطقة، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية، بالإضافة إلى تطوير كفاءة العناصر الأمنية من خلال التدريب والتأهيل المستمر، بما يضمن تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكل احترافية واقتدار.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة الداخلية على ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز فاعلية الأداء الأمني في مختلف المناطق.