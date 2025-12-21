«أمن طرابلس» تبحث تحسين الخدمات المرورية وتخفيف الازدحام

عقد مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة اجتماعًا تنسيقيًا داخل مكتب شؤون المرور لمتابعة سير العمل الأمني ورفع مستوى الأداء المروري داخل العاصمة، في إطار جهود متواصلة لتعزيز الانضباط وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحضر الاجتماع مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش، ورئيس مكتب شؤون المرور اللواء عبد العال وادي، وشارك فيه رؤساء أقسام المرور ورؤساء التحقيق بالمكتب، حيث ناقش المجتمعون جملة من الملفات التنظيمية والفنية المرتبطة بالعمل المروري اليومي.

وبحث الاجتماع سبل تطوير آليات العمل المروري بما يرفع الكفاءة والفعالية، وجرى استعراض مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة آليات تحسين جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات بما ينعكس إيجابًا على حركة السير وتعامل المواطنين مع المرافق المرورية.

وأكد مدير أمن طرابلس أهمية متابعة المحاضر وأرشفتها بصورة دقيقة، والالتزام الكامل بإجراءات التحقيق والتصوير الجنائي للحوادث المرورية، بما يضمن سلامة الإجراءات ودقتها ويحافظ على الحقوق القانونية لجميع الأطراف.

وناقش الحاضرون آليات تسريع إنجاز المعاملات المرورية وتقليص الزمن المستغرق في الإجراءات، واستعرضوا أبرز التحديات التي تواجه العمل المروري، وفي مقدمتها الازدحام المروري، مع طرح عدد من الحلول العملية لمعالجته والحد من آثاره داخل شوارع العاصمة.

وشدد مدير الأمن على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف أقسام المرور، والالتزام بالمعايير المهنية أثناء أداء المهام، بما يسهم في تحسين صورة رجل المرور، من خلال التعامل المهني والراقي مع المواطنين، مع التركيز على الدور التوعوي إلى جانب المتابعة الميدانية المستمرة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات تنسيقية يعقدها مدير أمن طرابلس، بهدف الارتقاء بالأداء العام لمكتب شؤون المرور، ودعم خطط تطوير العمل المروري، بما يخدم المواطن ويعزز الاستقرار المروري داخل العاصمة.