اجتماع أمني في «مديرية أمن الجفارة» لمتابعة تنفيذ خطة تأمين «شهر رمضان»

في إطار تنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن مديرية أمن الجفارة لتأمين المنطقة خلال شهر رمضان المبارك، عقد مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية اجتماعًا بحضور أعضاء من إدارة القوة والدعم بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية إضافة إلى رؤساء مراكز شرطة السواني والكريمية، ورؤساء أقسام المرور والترخيص، وشرطة النجدة، ومسؤولي جهاز الحرس البلدي، وعدد من الضباط وضباط الصف.

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، “تم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات الأمنية اللازمة لتنفيذ الخطة، مع التأكيد على توجيهات السيد مدير الأمن بضرورة حسن معاملة المواطنين وأصحاب المحال التجارية، والتعامل وفق القانون لضمان نجاح الخطة الأمنية المشتركة كما تم التشديد على أهمية تلقي كافة الملاحظات والبلاغات والتعامل معها بجدية، مع التركيز على منطقة الكريمية لتعزيز الأمن والاستقرار خلال الشهر الفضيل”.